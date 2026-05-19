Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - E-Bike der Marke "Huyser" sichergestellt - Eigentümer gesucht

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Lingen (ots)

Am Montag, den 11.05.2026, stellte die Polizei gegen 12:00 Uhr auf dem Gästeparkplatz in der Kolkstraße 32 ein E-Bike der Marke "Huyser" ohne Akku sicher (siehe Foto). Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Eigentümer oder der Eigentümerin. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 entgegen.

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