Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Sachbeschädigung an Gebäude der Tafel - Polizei sucht Zeugen

Meppen (ots)

Zwischen Samstag, dem 16.05.2026, 10:30 Uhr, und Montag, dem 18.05.2026, 07:10 Uhr, versuchten bislang Unbekannte gewaltsam in das Gebäude der Tafel am Heideweg in Meppen einzudringen.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter nicht in das Gebäude. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

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