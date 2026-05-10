Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfallflucht bei der Marktstraße - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Gestern zwischen 21:30 Uhr und 22:35 Uhr kam es in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 57-jähriger Mann parkte seinen weißen VW Tiguan in der auf dem Parkplatz an der Marktstraße. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte das Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der Fahrerseite und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

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