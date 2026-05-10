Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haren - Versuchter Einbruch in Schützenhalle - Zeugen gesucht
Haren (ots)
In der Zeit von Freitag, 08.05.2026, 22:00 Uhr, bis Samstag, 09.05.2026, 08:00 Uhr, kam es an der Schulstraße in Haren zu einem versuchten Einbruch in eine Schützenhalle.
Bislang unbekannte Täter versuchten mehrfach, sich gewaltsam Zutritt zur Halle zu verschaffen. Entsprechende Beschädigungen wurden an Fenstern und einem Tor festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet, da es bei einem Versuch blieb.
Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.
Rückfragen bitte an:
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Huyen-Anh Nguyen
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