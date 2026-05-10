Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Hilkenbrook - Einbruch in Firmengebäude - Zeugen gesucht

Hilkenbrook (ots)

In der vergangenen Nacht zwischen 21:50 Uhr und 23:15 Uhr kam es in der Straße "Am Esch" in Hilkenbrook zu einem Einbruch in ein Firmengebäude.

Bislang unbekannte Täter brachen zunächst ein Vorhängeschloss auf, um auf das Betriebsgelände zu gelangen. Anschließend verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu dem Firmengebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hümmling-Esterwegen unter der Telefonnummer 05955/934970 zu melden.

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