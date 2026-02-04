Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfälle mit Fahrerflucht

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizei am Warmfreibad. Ein Autobesitzer meldete am Dienstagabend, dass sein Alfa Romeo dort von einem anderen Fahrzeug gerammt und beschädigt wurde. Zurück blieben Schäden im vorderen Bereich der Fahrerseite: im Lack, an der Stoßstange sowie an der Radkasten-Abdeckung. Geschätzte Schadenshöhe: rund 2.000 Euro.

Die Unfallzeit liegt zwischen Montagabend, 21 Uhr, und Dienstagabend, 18.40 Uhr. Der weiße Pkw stand in diesem Zeitraum in Höhe des Hauses Nummer 5 am Fahrbahnrand in Richtung Stiftswaldstraße. Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur.

Gesucht wird auch nach dem Autofahrer, der am Dienstagnachmittag in der Mannheimer Straße durch sein Fahrverhalten einen Unfall auslöste, aber einfach weiterfuhr. Der Unbekannte war gegen 16.20 Uhr auf der linken Spur stadteinwärts unterwegs. Ihm folgten ein Dacia Sandero und ein Iveco-Transporter. In Höhe der Einmündung zum Daennerplatz mussten alle drei Fahrzeuge an der Rot zeigenden Ampel anhalten. Als sie wieder anfuhren, bremste der Vordermann plötzlich und bog - ohne den Blinker gesetzt zu haben - nach links ab. Die 24-jährige Dacia-Fahrerin konnte durch starkes Abbremsen eine Kollision noch verhindern. Der nachfolgende Transporter-Fahrer aber krachte dem Dacia aufs Heck. Der Pkw wurde dadurch leicht beschädigt und die Fahrerin leicht verletzt. Unterdessen setzte der eigentliche Unfallverursacher seine Fahrt, ohne anzuhalten, fort und verschwand. Die Polizei ermittelt auch hier wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise zu beiden Unfällen nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell