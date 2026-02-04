PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfälle mit Fahrerflucht

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizei am Warmfreibad. Ein Autobesitzer meldete am Dienstagabend, dass sein Alfa Romeo dort von einem anderen Fahrzeug gerammt und beschädigt wurde. Zurück blieben Schäden im vorderen Bereich der Fahrerseite: im Lack, an der Stoßstange sowie an der Radkasten-Abdeckung. Geschätzte Schadenshöhe: rund 2.000 Euro.

Die Unfallzeit liegt zwischen Montagabend, 21 Uhr, und Dienstagabend, 18.40 Uhr. Der weiße Pkw stand in diesem Zeitraum in Höhe des Hauses Nummer 5 am Fahrbahnrand in Richtung Stiftswaldstraße. Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur.

Gesucht wird auch nach dem Autofahrer, der am Dienstagnachmittag in der Mannheimer Straße durch sein Fahrverhalten einen Unfall auslöste, aber einfach weiterfuhr. Der Unbekannte war gegen 16.20 Uhr auf der linken Spur stadteinwärts unterwegs. Ihm folgten ein Dacia Sandero und ein Iveco-Transporter. In Höhe der Einmündung zum Daennerplatz mussten alle drei Fahrzeuge an der Rot zeigenden Ampel anhalten. Als sie wieder anfuhren, bremste der Vordermann plötzlich und bog - ohne den Blinker gesetzt zu haben - nach links ab. Die 24-jährige Dacia-Fahrerin konnte durch starkes Abbremsen eine Kollision noch verhindern. Der nachfolgende Transporter-Fahrer aber krachte dem Dacia aufs Heck. Der Pkw wurde dadurch leicht beschädigt und die Fahrerin leicht verletzt. Unterdessen setzte der eigentliche Unfallverursacher seine Fahrt, ohne anzuhalten, fort und verschwand. Die Polizei ermittelt auch hier wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise zu beiden Unfällen nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

  • 04.02.2026 – 16:26

    POL-PPWP: Fußgängerin angefahren

    Kaiserslautern (ots) - Beim Überqueren der Straße ist eine Fußgängerin am Dienstagmittag an der Ecke Mannheimer Straße/Mainzer Straße von einem Auto angefahren worden. Das 14-jährige Mädchen klagte nach dem Zusammenstoß über Schmerzen im Rücken. Sie wurde deshalb zur ärztlichen Behandlung vom Rettungsdienst ins nächste Krankenhaus gebracht. Nach den derzeitigen Erkenntnissen wollte die Jugendliche kurz vor halb zwei die Fahrbahn an der Fußgängerfurt bei ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 15:55

    POL-PPWP: Rucksack aus Auto gestohlen

    Kaiserslautern (ots) - Ein Diebstahl ist am Dienstag aus dem Stadtteil Morlautern angezeigt worden. Nach Angaben des Betroffenen haben sich unbekannte Täter in der Nacht zwischen 3 und 5 Uhr in der Oberen Straße an seinem Auto zu schaffen gemacht. Da der Wagen unverschlossen abgestellt war, hatten die Langfinger leichtes Spiel, konnten die Tür öffnen und sich einen Rucksack greifen, der im Wageninneren lag. Zusammen ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 11:05

    POL-PPWP: 36-Jähriger verstorben - Haftbefehl nach Angriff auf Zugbegleiter

    Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Der 36-jährige Zugbegleiter, der am vergangenen Montag durch Faustschläge gegen den Kopf schwer verletzt wurde (wir berichteten: https://s.rlp.de/DpX8w4G), ist heute (04.02.2026) am frühen Morgen im Krankenhaus verstorben. Die Obduktion des Verstorbenen ist für den heutigen Tag vorgesehen. Nach Vorliegen des vorläufigen ...

    mehr
