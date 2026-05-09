Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Verkehrsunfallflucht in der Föhnstraße - Zeugen gesucht

Schüttorf (ots)

Gestern zwischen 09:00 Uhr und 17:30 Uhr kam es in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 70-jähriger Mann parkte seinen grauen Mercedes-Benz A 180 d in der Föhnstraße auf Höhe der Hausnummer 22. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte das Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken hinten links am Kotflügel und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Schüttorf unter der Telefonnummer 05923/994380 zu melden.

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