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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz von Tierhandlung - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Gestern gegen 13:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz einer Tierhandlung in der Lingener Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 39-jährige Frau hatte ihren weißen Toyota Yaris Hybrid auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen an der Fahrerseite fest. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Toyota vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug touchiert. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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