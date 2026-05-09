Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: BAB 31 - Alkoholisierter Falschfahrer verursacht mehrere Verkehrsunfälle

BAB 31 (ots)

In der Nacht zu heute kam es zwischen 01:00 Uhr und 01:30 Uhr auf der BAB 31 durch einen Falschfahrer zu insgesamt drei Verkehrsunfällen. Ein 30-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw die BAB 31 auf der Richtungsfahrbahn Norden, jedoch entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Richtung Süden/Bottrop.

Bei Kilometer 110 kam es zunächst zu einem Verkehrsunfall mit einem Pkw, der von einem 59-jährigen Mann geführt wurde. Er konnte dem Falschfahrer noch rechtzeitig ausweichen, jedoch entstand ein Sachschaden, da er durch die Berme fuhr. Der Falschfahrer setzte seine Fahrt anschließend fort.

Kurze Zeit später kam es bei Kilometer 105,130 zum zweiten Verkehrsunfall. Dort kollidierte der Falschfahrer mit einem Pkw, der von einem 30-jährigen Verkehrsteilnehmer geführt wurde. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug des Falschfahrers gegen die Mittelschutzplanke geschleudert. Der 30-jährige Verkehrsteilnehmer erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen sowie an der Mittelschutzplanke entstanden erhebliche Sachschäden.

Ein weiterer 22-jähriger Pkw-Fahrer konnte anschließend nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr über auf der Fahrbahn liegende Trümmerteile. Dabei entstand leichter Sachschaden an seinem Fahrzeug. Der Falschfahrer setzte seine Fahrt zunächst weiter fort.

Durch Einsatzkräfte konnte das Fahrzeug schließlich bei Kilometer 94,5 festgestellt werden. Am Autobahnkreuz Schüttorf wechselte der Falschfahrer auf die BAB 30 in Richtung Hannover und fuhr dort in der vorgeschriebenen Fahrtrichtung weiter.

Auf Höhe Kilometer 17,5 gelang es einer Streifenwagenbesatzung schließlich, das Fahrzeug zu überholen und anzuhalten. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 30-jährigen Falschfahrer eine Atemalkoholkonzentration von 2,34 Promille fest. Der Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel wurden beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell