Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Pkw brennt vollständig aus

Lingen (ots)

Gestern gegen 10:45 Uhr kam es im Stadtteil Bramsche zu einem Brand. Ein 67-jähriger Mann war mit seinem Renault auf der Kringstraße unterwegs, als er plötzlich Qualm aus der Lüftung seines Fahrzeugs bemerkte. Nachdem er den Pkw angehalten und die Motorhaube geöffnet hatte, waren schon Flammen zu sehen. Er verließ daraufhin gemeinsam mit seinen drei Hunden rechtzeitig das Fahrzeug. Der Renault brannte in der Folge vollständig aus.

Das Fahrzeug wurde durch die Feuerwehr gelöscht und anschließend durch ein Abschleppunternehmen vom Brandort entfernt. Mitarbeiter des Bauhofes waren zur Reinigung der Fahrbahn ebenfalls im Einsatz.

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt ursächlich für den Brand gewesen sein. Der 67-Jährige sowie seine drei Hunde blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf 15.000EUR geschätzt.

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