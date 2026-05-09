Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigt Werbeträger - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Bereits am Freitag, den 01.05.2026, kam es gegen 05:30 Uhr im Stadtteil Aschendorf in der Marienstraße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer die Marienstraße in Richtung Marienplatz. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw von der Fahrbahn ab und touchierte einen beleuchteten Werbeträger auf Höhe der Hausnummer 8. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

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