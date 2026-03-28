Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Heede - Verkehrsunfall auf der B401 - sechs Personen leicht verletzt

Heede (ots)

Am Freitag, den 27. März 2026, kam es gegen 14:49 Uhr auf der Bundesstraße 401 bei Heede zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die 41-jährige Fahrerin eines Tesla gemeinsam mit ihrer 38-jährigen Beifahrerin sowie drei Kindern im Alter von 10 und 8 Jahren die B401 in Fahrtrichtung Dörpen. An der Einmündung zur Auffahrt auf die BAB 31 in Richtung Bottrop ordnete sie sich zunächst auf der Abbiegerspur ein. Beim Anfahren übersah sie jedoch den entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Mercedes eines 51-jährigen Fahrers. Im Einmündungsbereich kam es daraufhin zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurden alle sechs Beteiligten leicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 75.000 Euro geschätzt.

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