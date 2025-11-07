Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen

Osnabrück - Fahndung nach Kay Falkenstein

Bild-Infos

Download

Meppen / Osnabrück (ots)

Die Polizei fahndet nach dem 33-jährigen Kay Falkenstein, aus Meppen. Herr Falkenstein sollte gestern nach ärztlicher Stellungnahme und Transport per Rettungswagen ins Ameos Klinikum Osnabrück eingewiesen werden. Am Haupteingang des Klinikums gelang ihm gegen 16:20 Uhr die Flucht in Richtung des Osnabrücker Bürgerparks.

Personenbeschreibung:

- Größe: ca. 175 cm

- Haarfarbe: rötlich, mittellang

- Bart: rötlich

- Figur: sportlich

- Bekleidung: wie auf dem Bild, schwarzer Pullover und schwarze Hose, weiße Nike-Sneaker

- Mitgeführte Gegenstände: schwarze Herrenumhängetasche mit Adidas-Logo

Herr Falkenstein sollte nicht selbst angesprochen werden. Er hat Bezüge nach Meppen, sodass ein Aufenthalt in diesem Bereich nicht ausgeschlossen werden kann. Hinweise bitte unverzüglich an die Polizei Meppen Tel. unter der 05931 949 115 weitergeben.

Zur Unterstützung der Fahndung wird ein Bild von Herrn Falkenstein mit aktueller Bekleidung veröffentlicht.

