Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen
Osnabrück - Fahndung nach Kay Falkenstein

POL-EL: Meppen / Osnabrück - Fahndung nach Kay Falkenstein
  • Bild-Infos
  • Download

Meppen / Osnabrück (ots)

Die Polizei fahndet nach dem 33-jährigen Kay Falkenstein, aus Meppen. Herr Falkenstein sollte gestern nach ärztlicher Stellungnahme und Transport per Rettungswagen ins Ameos Klinikum Osnabrück eingewiesen werden. Am Haupteingang des Klinikums gelang ihm gegen 16:20 Uhr die Flucht in Richtung des Osnabrücker Bürgerparks.

Personenbeschreibung:

   -	Größe: ca. 175 cm
   -	Haarfarbe: rötlich, mittellang
   -	Bart: rötlich
   -	Figur: sportlich
   -	Bekleidung: wie auf dem Bild, schwarzer Pullover und schwarze 
Hose, weiße Nike-Sneaker
   -	Mitgeführte Gegenstände: schwarze Herrenumhängetasche mit 
Adidas-Logo

Herr Falkenstein sollte nicht selbst angesprochen werden. Er hat Bezüge nach Meppen, sodass ein Aufenthalt in diesem Bereich nicht ausgeschlossen werden kann. Hinweise bitte unverzüglich an die Polizei Meppen Tel. unter der 05931 949 115 weitergeben.

Zur Unterstützung der Fahndung wird ein Bild von Herrn Falkenstein mit aktueller Bekleidung veröffentlicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

