POL-EL: Geeste - 31-Jährige nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Lingen (ots) - Am 19. September gegen 13.15 Uhr wurde ein am rechten Straßenrand in der Dr.-Lindgen-Straße silberner PT Cruiser u.a. an der hinteren Rückleuchte beschädigt. Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer, verursachte den Schaden vermutlich beim Ein- / Ausparken und fuhr anschließend davon, ohne sich um den entstandenen Schaden, welcher auf etwa 2000 Euro geschätzt wird, zu kümmern. Zeugen werden gebeten, ...

