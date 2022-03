POL-EL: Neuenhaus - Zeugen nach Unfall gesucht

Lathen (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag gegen 1.40 Uhr in eine Firma an der Von-Arenberg-Straße in Lathen eingebrochen. Sie beschädigten ein Fenster und gelangten so in die Räume, die sie anschließend durchsuchten. Die Täter entwendeten Bargeld. In derselben Nacht kam es in Lathen zu weiteren Einbrüchen. In der Straße Mühlentannen sowie in der Straße Am Steinschlag sind bislang ...

