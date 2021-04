Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizei und Veterinäramt warnen vor möglichen Giftködern

Stade (ots)

Am heutigen Donnerstag, den 01.04., sind in Stade-Wiepenkathen in einem Wirtschaftsweg abgehend von "Unter den Eichen" in Richtung Waldkindergarten möglicherweise von Unbekannten ausgelegte Giftköder aufgefunden worden.

Polizeibeamte haben die Köder eingesammelt und das zuständige Veterinäramt des Landkreises Stade informiert.

Die Behörden raten nun alle Hundehalter, die in dem betroffenen Bereich mit ihren Tieren spazieren gehen, besonders aufmerksam unterwegs zu sein.

Sollten weitere mutmaßliche Köder gefunden werden bittet die Polizei die Betroffenen, sich unter der Rufnummer 04141-102215 zu melden.

