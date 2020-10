Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen L114 - schwerer Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Breisach am Rhein (ots)

Bötzingen L114 - Samstagmittag, 10.10.2020, gegen 12:45 Uhr, fuhren mehrere Beteiligte vom Industriegebiet in Bötzingen kommend in Richtung Eichstetten / Neuershausen. Die Unfallverursacherin fuhr mit ihrem Pkw mit ca. 40km/h hinter einem Traktor her, als sie zum Überholen ausscherte. Dabei übersah sie einen sich bereits im Überholvorgang befindenden, von hinten kommenden Pkw. Dessen Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle, kam mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Böschung. Der Verunfallte wurde umgehend ins Krankenhaus verbracht und schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise bitte an das Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667-91170.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Breisach

Telefon: 07667/ 9117-0

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell