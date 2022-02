Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Andervenne - Unfall auf Bundesstraße

Andervenne (ots)

Am Montag kam es auf der Frerener Straße in Andervernne zu einem Verkehrsunfall. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Der 22-jährige Fahrer eines Sprinters war gegen 14.40 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Freren unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet er mit dem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit dem Lkw eines 22-Jährigen zusammen. Daraufhin kollidierte der Lkw mit dem VW eines 31-Jährigen, der hinter dem Sprinter die Straße befuhr. Alle Fahrzeuge kamen von der Straße ab. Der 22-jährige Fahrer des Sprinters wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der VW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Frerener Straße war für die Aufräum- und Bergungsarbeiten bis circa 22 Uhr voll gesperrt. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest.

