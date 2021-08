Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Fahrzeug in Brand geraten

Lingen (ots)

Am Montag geriet der Motorraum eines Transporters aus bisher ungeklärter Ursache gegen 8.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Bernd-Rosemeyer-Straße in Brand. Das Fahrzeug wurde durch das Feuer nahezu vollständig zerstört. Ein Baum wurde bei dem Brand in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr Lingen war mit drei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

