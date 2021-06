Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Container in Brand geraten

Meppen (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet in der Nacht zu Donnerstag ein Altkleidercontainer an der Straße Orde in Meppen in Brand. Eine Streife der Polizei Meppen entdeckte das Feuer gegen 3.20 Uhr. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Meppen war mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 350 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schließt die Polizei eine Brandstiftung nicht aus. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

