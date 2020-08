Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Polizeiinspektion Altenkirchen: Pressemeldung vom 11.08.2020

Neuwied (ots)

Altenkirchen - Verkehrsunfallflucht; Zaun beschädigt; Zeugen gesucht

Am 10.08.2020, gegen 15:50 Uhr, ereignete sich in der Stadtlage Altenkirchen, Kölner Straße 55, am dortigen Discounter-Parkplatz "LIDL" ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein derzeit unbekannter Fahrer eines Lkw beschädigte beim Rangieren ein Zaunelement der Discounter-Filiale. Das beschädigte Zaunelement verfing sich im Anschluss an dem mitgeführten Auflieger und wurde demnach mitgeschleift. Der unbekannte Lkw-Fahrer entfernte sich hiernach unerlaubt über die Bundesstraße 8 in Fahrtrichtung Weyerbusch.

Etwaige Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681-9460 oder unter der E-Mail-Adresse pialtenkirchen@polizei.rlp.de zu melden.

