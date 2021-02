Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Polizei Nordhorn eröffnet Wanderausstellung-"Abgefahren - wie krass ist das denn" in den Berufsbildenden Schulen Gesundheit und Soziales Landkreis Grafschaft Bentheim

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Nordhorn (ots)

Mit den eindringlichen und nicht weniger nachdenklich stimmenden Worten "Verkehrsunfälle haben eine Ursache" eröffnete Polizeihauptkommissar Edgar Eden, Verkehrssicherheitsberater am Polizeikommissariat Nordhorn, in der vergangenen Woche die diesjährige "Abgefahren - wie krass ist das denn"-Wanderausstellung vor Schülerinnen und Schülern der Berufsbildenden Schulen Gesundheit und Soziales Landkreis Grafschaft Bentheim.

Gerne hätte das dreizehnköpfige "Abgefahren - wie krass ist das denn"-Team aus der Grafschaft Bentheim das nunmehr seit dem Jahr 2014 jährlich stattfindende Präventionsprojekt auch in diesem Jahr in gewohnter Weise durchgeführt. Angesichts der COVID-19-Pandemie zeichnete sich jedoch bereits im Herbst des vergangenen Jahres ab, dass ein verkehrspädagogisch aufbereitetes Bühnenstück vor mehreren Hundert Schülerinnen und Schülern gegenwärtig kaum realisierbar ist; woraufhin das Projekt für dieses Jahr abgesagt wurde.

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der besonderen Wirkung, mit welcher das "Abgefahren - wie krass ist das denn"-Projekt junge Fahranfängerinnen und Fahranfänger erreicht und dazu anregt, über das eigene Fahrverhalten und Fragen der Verkehrssicherheit nachzudenken, wurde dem Projektteam seitens der Berufsbildenden Schulen Gesundheit und Soziales Landkreis Grafschaft Bentheim Unterstützung bei der Initiierung einer pandemiekonformen Projektalternative angeboten.

"Ziel dieser Projektalternative ist es" so Oberstudienrat Jörg Siefker von den Berufsbildenden Schulen Gesundheit und Soziales, "ein verkehrspädagogisches Bildungsangebot für Schülerinnen und Schüler im Alter von 17 bis 19 Jahren zu schaffen, welches einerseits an den Erfolgen des klassischen "Abgefahren - wie krass ist das denn"-Projektes anknüpft und andererseits den Schutzmaßnahmen aktueller schulischer Hygienekonzepte Rechnung trägt".

Da die vier "Abgefahren - wie krass ist das denn"-Teams aus dem Bereich der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim (Papenburg, Meppen, Lingen und Nordhorn) bereits über eine thematische Wanderausstellung verfügen, war schnell der Gedanke geboren, ein hybrides Bildungsangebot zu schaffen, welches diese integriert.

Eingerahmt wird die Wanderausstellung von einer vorgelagerten Videopräsentation und einem nachbereitenden Reflexionsangebot. Stellvertretend für ihr gesamtes Team schildern Frank van de Kerkhof und Alfons Fastermann im Rahmen von Videobotschaften, welch schwerwiegende biografische Brüche Verkehrsunfälle im Leben eines Menschen hinterlassen können. Anhand eines aufbereitenden Reflexionsangebots erhalten die Schülerinnen und Schüler via Videokonferenz zudem die Möglichkeit, ihre Eindrücke und Fragen mit Herrn Eden im digitalen Klassenzimmer zu besprechen.

Wie Laura Westenberg, Schülerin im Abschlussjahrgang der Fachoberschule Gesundheit, festhält, "erzeugen die Wanderausstellung sowie die vorherigen Videodokumentationen ein Gefühl von Betroffenheit. Dieses Gefühl lädt dazu ein, sich selbst noch einmal vor Augen zu führen, wie wichtig ein angemessener Fahrstil ist. Wie Herr Eden schon sagte, Verkehrsunfälle haben eine Ursache. Diese gilt es zu vermeiden."

Nachdem die "Abgefahren - wie krass ist das denn"-Wanderausstellung in den Berufsbildenden Schulen Gesundheit und Soziales sowie in der KBS und GBS gastierte, wird sie anschließend in vielen weiteren weiterführenden Schulen in der Grafschaft Bentheim und im Emsland zu sehen sein.

Text: Jörg Siefker und Edgar Eden

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell