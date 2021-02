Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Mehrere Einbrüche

Haren (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Dienstag Zugang zu einem Hof an der Straße Segberg in Haren. Dort brachen sie zunächst in eine Garage ein und entwendeten einen Seitenscheider. Anschließend gelangten sie in eine angrenzende Halle und stahlen eine Kettensäge sowie einen Freischneider. In der selben Nacht kam es ebenfalls an der Straße Segberg zu einem Einbruch in eine Werkzeughalle. Hier machten die Täter vermutlich keine Beute. Eine dritte Tat ereignete sich in der Straße Langenberg. Auch hier brachen die Täter in eine Garage ein und entwendeten diverses Werkzeug. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 entgegen.

