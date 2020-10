Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Radfahrerin verletzt

Papenburg (ots)

Am 25. September kam es auf der Borkumer Straße in Papenburg zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern. Eine 69-Jährige bog gegen 9.30 Uhr mit ihrem Fahrrad nach rechts auf einen Radweg in Richtung Kirchstraße ab. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem bislang unbekannten Fahrradfahrer. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Mann setzte seine Fahr fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Er hat eine korpulente Figur und trug eine rote Jacke. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell