Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Mädchen schwer verletzt

Nordhorn (ots)

Am Mittwochmorgen kam es auf dem Ootmarsumer Weg in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall. Eine zwölfjährige Radfahrerin wurde dabei schwer verletzt. Das Mädchen war gegen 7.30 Uhr stadteinwärts unterwegs, als ein unbekannter Fahrradfahrer aus der Wilhelm-Raabe-Straße auf den Ootmarsumer Weg abbog. Durch den folgenden Zusammenstoß stürzte das Mädchen und musste anschließend mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um sie zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 zu melden.

