POL-EL: Papenburg - Motorrad nach missglücktem Diebstahl beschädigt

In der Nacht zu Samstag hat ein bislang unbekannter Täter versucht ein Motorrad von einem Grundstück an der Barenbergstraße in Papenburg zu entwenden. Als ihm dies nicht gelang, beschädigte er das Zweirad mit einem Stein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 entgegen.

