Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - 20-jähriger nach Drogeneinfuhr in Haft

Bad Bentheim (ots)

Beamte des Grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) konnten gestern Morgen auf dem Autobahnparkplatz Waldseite Süd einen 20-jährigen Mann aus Dänemark festnehmen. Im Auto des Mannes fanden die Beamten unterhalb des manipulierten Beifahrersitzes ein in Frischehaltefolie verschweißtes Päckchen. Hierbei handelte es sich um 1,1 kg Kokain. Zudem stand der Fahrer unter Drogeneinfluss. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss wurde er dem Haftrichter in Nordhorn vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.

