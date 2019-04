Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geogsdorf - Zeugen nach Brand gesucht

Georgsdorf (ots)

Die Polizei Nordhorn sucht nach dem Brand in Georgsdorf vom vergangenen Wochenende nun nach einem Zeugen. Erste Befragungen ergaben, dass sich am Abend des Brandes ein Mann mit seinem Hund in der Nähe des betroffenen Hauses aufgehalten hat und möglicherweise Angaben zu dem Geschehen machen kann.

Bei dem Brand entstand enormer Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Diese Person wie auch weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 zu melden.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/4244875

