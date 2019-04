Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Georgsdorf - Keine Verletzten bei Brand

Georgsdorf (ots)

Die Feuerwehren aus Georgsdorf und Veldhausen mussten heute Nacht zu einem Brand in die Finkenstraße ausrücken. Aus noch ungeklärter Ursache geriet gegen 00:15 Uhr der Anbau eines Einfamilienhauses in Vollbrand. Verletzt wurde niemand. Der als ehemaliges Geschäft genutzte Anbau brannte vollständig nieder. Ersten Schätzungen zur Folge dürfte der Schaden ca. 150000 Euro betragen. Insgesamt waren 45 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen im Einsatz. Die Polizei hat noch in der Nacht die Brandermittlungen aufgenommen.

