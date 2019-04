Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Niederlangen - Versuchter Geldautomatenaufbruch

Niederlangen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch beschädigten bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten an der Schulstraße. Die Täter brachen dabei gewaltsam den Automaten auf, möglicherweise um ihn im Anschluss zu sprengen. Es wurde kein Bargeld erlangt. An dem Automaten entstand erheblicher Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

