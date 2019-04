Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - 69-jährige Frau bei Unfall leicht verletzt

Salzbergen (ots)

Heute Morgen wurde auf der Mehringer Straße eine 69-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Ein 58-jähriger Autofahrer befuhr gegen 08:35 Uhr die Ahlder Straße und wollte nach rechts auf die Mehringer Straße abbiegen. Dabei übersah er die 69-jährige Frau, die mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Radfahrerin stürzte. Sie wurde mit leichten Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An Fahrrad und PKW entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

