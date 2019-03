Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Autofahrer erneut ohne Führerschein erwischt

Freren (ots)

Die Polizei hat heute bereits zum zweiten Mal denselben Autofahrer ohne Führerschein erwischt. Dem Mann wurde bereits vor einiger Zeit der Führerschein entzogen, weil er zu schnell unterwegs war. Trotzdem fuhr er weiter Auto. Bei der Aufnahme eines Auffahrunfalls, fiel der Mann der Polizei erneut auf. Er war nicht an dem Unfall beteiligt, stand aber mit seinem PKW in einer Warteschlange an der Unfallstelle. Bei der Überprüfung behauptete der 52-Jährige zunächst seinen Führerschein zu Hause vergessen zu haben. Dann gab er zu, dass ihm die Fahrerlaubnis bereits entzogen wurde. Jetzt wird gegen den Mann ermittelt.

