Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einladung zur Vorstellung des neuen Präventionsprojekts "Balu und du"

Lingen (ots)

Die Lingener Polizei startet gemeinsam mit dem Präventionsrat der Stadt Lingen mit dem neuen Präventionsprojekt "Balu und du", einem Mentorenprogramm für Grundschulkinder im außerschulischen Bereich. Studierende der Fachschule St.Franziskus übernehmen dabei die Patenschaft für ein Kind. Sie verbringen unter anderem aktiv einen Teil ihrer Freizeit miteinander und versuchen dadurch, Basis-und Alltagskompetenzen zu vermitteln.

Um dieses wichtige Projekt vorzustellen, laden die beteiligten Akteure am kommenden Montag, 25. Marz um 16:00 Uhr zu einem Informationsgespräch in die Fachschule St. Franziskus, In den Strubben 9 in Lingen, ein.

