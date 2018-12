POL-EL: Haselünne - Versuchter Geschäftseinbruch

Haselünne (ots) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag versucht, in ein Geschäftshaus an der Bahnhofstraße einzudringen. Es gelang ihnen jedoch nicht, ein Fenster zum Gebäude einzuschlagen. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05961)955820 bei der Polizei Haselünne zu melden.

