POL-EL: Haren - Vermisste 14-Jährige wieder da

Haren (ots) - Das seit mehreren Tagen vermisste Mädchen ist wohlbehalten in Duisburg angetroffen und in Obhut genommen worden. Die 14-Jährige ist in einer emsländischen Jugendeinrichtung untergebracht und war seit Freitag vergangener Woche von dort abgängig. Die Polizei bittet darum, die in sozialen Netzwerken oder auf sonstigen Plattformen geteilten Bilder des Mädchens zu löschen.

