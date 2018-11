POL-EL: Haren - 14-Jährige vermisst

Haren (ots) - Seit vergangenem Freitag wird eine 14-Jährige vermisst. Das Mädchen kehrte nicht in die Jugendeinrichtung zurück, in der es untergebracht ist. Sie könnte sich im Raum Duisburg aufhalten. Sarah B. ist etwa 1,65 Meter groß und wirkt deutlich älter. Sie hat struppige braune Haare, die eventuell mittlerweile anders gefärbt sind, trägt eine Brille und ist häufig stark geschminkt. Vermutlich trägt sie eine Jacke in Tarnfarben.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des vermissten Mädchens geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931-9490 zu melden.

