POL-NOM: Verkehrsunfall beim Einparken

Northeim (ots) - Katlenburg, Bahnhofstraße - Sonntag, 25.02.2018, 14.10 Uhr

KATLENBURG (fal) - Am Sonntag gegen 14.10 Uhr kam es auf dem kleinen Parkplatz an der Katlenburger Bahnhaltestelle zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 5.000 Euro entstand. Personen wurden nicht verletzt.

Ein 24 Jahre alter Autofahrer aus Hörden am Harz war beim Einfahren in eine Parklücke gegen einen dort parkenden VW Multivan gestoßen. An dem VW entstand dabei ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro.

