POL-NOM: Verstoß gegen das Waffengesetz

Am Sonnabend, 24.02.2018, gegen 23:50 Uhr wurde auf der Wellerser Straße in Markoldendorf ein 20-jähriger Einbecker im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt und überprüft. Hierbei entdeckten die Polizeibeamten unter dem Beifahrersitz eine ungeladene, jedoch zugriffsbereits Schreckschußwaffe. Der Pkw-Führer, der auch Besitzer der Waffe ist, gab an, nicht im Besitz des kleinen Waffenscheins zu sein. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

