Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Taschendiebstahl

Südbrookmerland - Radfahrerin schwer verletzt

Südbrookmerland - Von Fahrbahn abgekommen

Aurich - Pedelec-Fahrerin verletzt

Wiesmoor - Drei Verletzte bei Unfall

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Taschendiebstahl

Am Dienstag hat sich in einem Discounter in Norden ein Taschendiebstahl ereignet. Gegen 12.30 Uhr hielt sich eine 59-jährige Frau in dem Geschäft in der Osterstraße auf, als ihr Unbekannte unbemerkt in die Handtasche griffen und ihre Geldbörse stahlen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Radfahrerin schwer verletzt

Eine Radfahrerin ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Moordorf (Südbrookmerland) schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen wollte gegen 12.30 Uhr eine 38-jährige Opel-Fahrerin von einem Grundstück an der Auricher Straße auf die Bundesstraße fahren. Hierbei übersah sie offenbar eine 60-jährige Pedelec-Fahrerin, die auf dem Radweg entlang der Bundesstraße in Fahrtrichtung Georgsheil unterwegs war, und stieß mit ihr zusammen. Die Radfahrerin stürzte und geriet unter das Fahrzeug. Sie wurde schwer verletzt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau in eine Klinik. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Es waren zwei Rettungswagen, ein Notarzt und rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Die Bundesstraße war für die Unfallaufnahme bis etwa 13.45 Uhr vollgesperrt.

Südbrookmerland - Von Fahrbahn abgekommen

Eine 22-jährige Autofahrerin ist am Dienstag in Südbrookmerland von der Fahrbahn abgekommen. Sie fuhr gegen 22.30 Uhr mit einem VW auf dem Grünen Weg und verlor im Verlauf einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie landete mit dem Auto in einem Straßengraben. Die 22-Jährige und ihr ebenfalls 22-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 5.000 Euro.

Aurich - Pedelec-Fahrerin verletzt

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einer Radfahrerin kam es am Dienstagabend in Aurich. Gegen 19.20 Uhr fuhr ein 20-jähriger Opel-Fahrer auf der Straße Achtert Krog und wollte auf die Dornumer Straße (L7) fahren. Hierbei übersah er eine von rechts kommende 32-jährige Frau auf einem Pedelec und erfasste sie. Die Frau stürzte und wurde schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Wiesmoor - Drei Verletzte bei Unfall

Bei einem Verkehrsunfall in Wiesmoor sind am Dienstag drei Menschen verletzt worden. Eine 30-jährige VW-Fahrerin wollte gegen 16.20 Uhr vom Amaryllisweg in die Wittmunder Straße einbiegen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand missachtete missachtete sie an der Einmündung die Vorfahrt einer 19-jährigen VW-Fahrerin. Es kam zum Unfall. Die 19-Jährige, ihr 21-jähriger Beifahrer und die 30-jährige Autofahrerin wurden leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 20.000 Euro.

Leezdorf - Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Ein betrunkener Autofahrer hat am Montag in Leezdorf einen Verkehrsunfall verursacht. Ein 53-jähriger Mercedes-Fahrer war gegen 18 Uhr auf der Leezdorfer Straße unterwegs, als er plötzlich nach links von der Fahrbahn abkam und einen Leitpfahl überfuhr. Der Mann fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Eine Streifenwagenbesatzung beobachtete den Vorfall und nahm die Verfolgung auf. Die Beamten konnten den Fahrer kurz darauf stoppen. Sie stellten bei ihm einen Atemalkoholwert von über 2,1 Promille fest. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Gegen den 53-Jährigen wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt.

Norden - Unfallflucht

Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall in Norden einen Autofahrer. Am Freitag, zwischen 7 Uhr und 10 Uhr, soll in der Straße Im Spiet der Fahrer eines Müllwagens einen geparkten Citroen Berlingo auf Höhe der Hausnummer 117 beschädigt haben. Der Fahrer eines blauen Pkw soll den Unfall beobachtet und noch vor Ort mit dem Lkw-Fahrer gesprochen haben. Der unbekannte Autofahrer wird gebeten, sich unter 04931 9210 zu melden.

Brandgeschehen

Südbrookmerland - Gartenhütte in Brand geraten

In der Herrenhüttener Straße in Südbrookmerland ist am Dienstag eine Gartenhütte in Brand geraten. Gegen 20 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Personen wurden nicht verletzt. Die Gartenhütte wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Es entstand zudem Sachschaden an dem angrenzenden Wohnhaus und an einem Zaun. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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