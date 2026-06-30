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Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hinte - Leichtkraftradfahrer lebensgefährlich verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Hinte - Leichtkraftradfahrer lebensgefährlich verletzt

Der Fahrer eines Leichtkraftrads ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Hinte lebensgefährlich verletzt worden. Gegen 13 Uhr fuhren ein 46-Jähriger mit einem Kraftroller und ein 40-Jähriger mit einem Leichtkraftrad auf der Auricher Straße (B210) in Fahrtrichtung Emden. Kurz vor dem Ortseingang Emden bremste der Rollerfahrer unvermittelt ab, sodass der 40-Jährige, der mit dem Leichtkraftrad hinter ihm fuhr, ausweichen musste. Hierbei stürzte der Kradfahrer und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo er von einer 45-jährigen entgegenkommenden VW-Fahrerin erfasst wurde. Der 40-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt und musste vor Ort reanimiert werden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Der 46-jährige Rollerfahrer erlitt einen Schock. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Sie wurde an der Unfallstelle von Notfallseelsorgern betreut.

Im Einsatz waren zwei Rettungswagen, ein Notarzt und die Feuerwehr. Die Bundesstraße war bis 15 Uhr vollgesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

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