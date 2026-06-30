PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Auto beschädigt
Großefehn - Vandalismus
Südbrookmerland - Kradfahrer verletzt
Großefehn - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Auto beschädigt

Auf einem Parkplatz in Norden kam es zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte zerkratzten in der Straße Steenbalgen zwischen Sonntag, 18.15 Uhr, und Montag, 7.50 Uhr, einen weißen VW Touran. Der entstandene Sachschaden liegt im dreistelligen Euro-Bereich. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Großefehn - Vandalismus

Unbekannte sind am Wochenende unbefugt in ein leerstehendes Gebäude in Großefehn eingestiegen. Zwischen Freitag, 12 Uhr, und Montag, 8 Uhr, brachen die Täter in der Schrahörnstraße die Holztür eines Gebäudes auf und beschädigten mehrere Fenster und Dachpfannen. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Kradfahrer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Südbrookmerland ist am Montag ein Motorradfahrer verletzt worden. Der 32-Jährige fuhr gegen 15 Uhr auf der tom-Brook-Straße in Richtung Rechtsupweg, als vor ihm ein Autofahrer verkehrsbedingt abbremste. Der Motorradfahrer erkannte die Situation offenbar zu spät und stürzte. Er wurde leicht verletzt.

Großefehn - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Montag in Großefehn. Ein 62-jähriger Wohnmobilist fuhr gegen 15.55 Uhr auf der Schrahörnstraße aus Richtung Westgroßefehn kommend in Fahrtrichtung Bundesstraße 72. Ein weißer Transporter kam ihm entgegen, geriet leicht auf die Gegenfahrbahn und touchierte den Außenspiegel des Wohnmobils. Der Transporter-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Alle Meldungen Alle
  • 30.06.2026 – 12:29

    POL-AUR: Hinte - Leichtkraftradfahrer lebensgefährlich verletzt

    Landkreis Aurich (ots) - Verkehrsgeschehen Hinte - Leichtkraftradfahrer lebensgefährlich verletzt Der Fahrer eines Leichtkraftrads ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Hinte lebensgefährlich verletzt worden. Gegen 13 Uhr fuhren ein 46-Jähriger mit einem Kraftroller und ein 40-Jähriger mit einem Leichtkraftrad auf der Auricher Straße (B210) in Fahrtrichtung ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 14:03

    POL-AUR: Westerholt - Tatverdächtige nach Einbruch ermittelt

    Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen Westerholt - Tatverdächtige nach Einbruch ermittelt Nach den beiden Einbrüchen in einen Verbrauchermarkt an der Nordener Straße in Westerholt in den Nächten zu Mittwoch und Donnerstag hat die Polizei drei Tatverdächtige ermittelt. Bei den Personen handelt es sich um eine Jugendliche sowie zwei Heranwachsende im ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 14:03

    POL-AUR: Norden - Anhänger kollidiert mit Gegenverkehr

    Landkreis Aurich (ots) - Verkehrsgeschehen Norden - Anhänger kollidiert mit Gegenverkehr In Norden kam es am Samstag zu einem Verkehrsunfall auf der Straße Burggraben. Gegen 13.30 Uhr fuhr eine 72-jährige VW-Fahrerin mit Anhänger in südlicher Richtung, als sich plötzlich der Anhänger löste. Er prallte frontal gegen einen entgegenkommenden 42-jährigen BMW-Fahrer. Der Mann wurde durch den Zusammenstoß leicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren