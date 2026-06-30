Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Norden - Auto beschädigt
Großefehn - Vandalismus
Südbrookmerland - Kradfahrer verletzt
Großefehn - Unfallflucht
Landkreis Aurich (ots)
Kriminalitätsgeschehen
Norden - Auto beschädigt
Auf einem Parkplatz in Norden kam es zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte zerkratzten in der Straße Steenbalgen zwischen Sonntag, 18.15 Uhr, und Montag, 7.50 Uhr, einen weißen VW Touran. Der entstandene Sachschaden liegt im dreistelligen Euro-Bereich. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.
Großefehn - Vandalismus
Unbekannte sind am Wochenende unbefugt in ein leerstehendes Gebäude in Großefehn eingestiegen. Zwischen Freitag, 12 Uhr, und Montag, 8 Uhr, brachen die Täter in der Schrahörnstraße die Holztür eines Gebäudes auf und beschädigten mehrere Fenster und Dachpfannen. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.
Verkehrsgeschehen
Südbrookmerland - Kradfahrer verletzt
Bei einem Verkehrsunfall in Südbrookmerland ist am Montag ein Motorradfahrer verletzt worden. Der 32-Jährige fuhr gegen 15 Uhr auf der tom-Brook-Straße in Richtung Rechtsupweg, als vor ihm ein Autofahrer verkehrsbedingt abbremste. Der Motorradfahrer erkannte die Situation offenbar zu spät und stürzte. Er wurde leicht verletzt.
Großefehn - Unfallflucht
Zu einer Unfallflucht kam es am Montag in Großefehn. Ein 62-jähriger Wohnmobilist fuhr gegen 15.55 Uhr auf der Schrahörnstraße aus Richtung Westgroßefehn kommend in Fahrtrichtung Bundesstraße 72. Ein weißer Transporter kam ihm entgegen, geriet leicht auf die Gegenfahrbahn und touchierte den Außenspiegel des Wohnmobils. Der Transporter-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.
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