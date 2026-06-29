Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Westerholt - Tatverdächtige nach Einbruch ermittelt
Landkreis Wittmund (ots)
Kriminalitätsgeschehen
Westerholt - Tatverdächtige nach Einbruch ermittelt
Nach den beiden Einbrüchen in einen Verbrauchermarkt an der Nordener Straße in Westerholt in den Nächten zu Mittwoch und Donnerstag hat die Polizei drei Tatverdächtige ermittelt. Bei den Personen handelt es sich um eine Jugendliche sowie zwei Heranwachsende im Alter von 18 und 20 Jahren. Im Zuge der weiteren Ermittlungen durchsuchten Polizeibeamte am Donnerstag die Wohnung eines Tatverdächtigen in Dornum. Dabei wurden Beweismittel sichergestellt. Bei den Einbrüchen entwendeten die Täter unter anderem Tabakwaren. Der entstandene Schaden liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich. Die Ermittlungen dauern an.
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