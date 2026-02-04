Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Kupfer und Werkzeug gestohlen

Zu einem Diebstahl kam es vergangene Woche in der Raiffeisenstraße in Aurich. Bislang Unbekannte betraten zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Freitag, 12.20 Uhr, unbefugt eine dortige Baustelle und stiegen auf das Dach eines Rohbaus. Von dem Dach entwendeten sie Starkstromkabel aus Kupfer und diverse Werkzeuge. Der entstandene Schaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich. Das Diebesgut wurde vermutlich mit einem Fahrzeug abtransportiert. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04941 606215.

Norden - Baufahrzeug aufgebrochen

In einem Industriegebiet in Norden haben Unbekannte versucht, ein Baufahrzeug aufzubrechen. Zwischen Montag, 15 Uhr, und Dienstag, 10.30 Uhr, betraten die Täter ein Firmengelände in der Straße Im Horst und machten sich an der Tür eines Radladers zu schaffen. Diebesgut wurde nicht erlangt, aber der Radlader wurde beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Norderney - Fußgänger verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag auf Norderney. Ein 55-jöhriger Audi-Fahrer wollte gegen 17.35 Uhr rückwärts aus der Jann-Berghaus-Straße in den Herrenpfad fahren. Hierbei erfasste er nach ersten Erkenntnissen einen 61-jährigen Fußgänger, der daraufhin zu Boden fiel und sich am Kopf verletzte. Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell