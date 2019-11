POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag/Samstag, den 29./30.11.2019

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Am Freitagmittag, gegen 12.05 Uhr, befuhr ein 33-Jähriger Mann aus Duisburg, mit einem Lkw den Mittelweg in Südbrookmerland. Er beabsichtigte die Ringstraße zu überqueren, um auf dem Mittelweg weiter zu fahren. Dabei übersah er eine 73-jährige Pedelec-Fahrerin, welche die Ringstraße befuhr und sich von links näherte. Es kam zu keinem Zusammenstoß, allerdings stürzte die Dame bei der von ihr durchgeführten Vollbremsung. Durch den Sturz erlitt sie leichte Verletzungen, eine Behandlung durch die verständigten Rettungskräfte war aber nicht erforderlich.

Betrunkener Fahrzeugführer

Am Samstag, gegen 1.40 Uhr meldete ein 31-Jähriger Mann aus Südbrookmerland, dass er in der Ekelser Straße, in Höhe des Bürgermeister-Lüken-Platzes in Moordorf, einen Pkw im Graben festgestellt hat. Personen waren nicht mehr im Fahrzeug und zunächst gab es keinen Hinweis zum Fahrzeugführer. Durch Ermittlungen im Nahbereich, konnte ein 30-Jähriger Mann aus Südbrookmerland festgestellt werden, welcher Halter des Pkws ist und mit verdreckter, durchnässter Kleidung angetroffen wurde. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,67 Promille. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet, der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme durchgeführt.

PK Norden

Kriminaltätsgeschehen

Ladendiebin erwischt

Norden - Eine 38-jährige Frau aus Norden wurde am Freitag gegen 12:30 Uhr beim Ladendiebstahl im Combi-Markt in der Gewerbestraße durch eine Ladendetektivin erwischt. Gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten räumte sie die Tat ein. Ein Strafverfahren wurde gegen die Frau eingeleitet.

Körperverletzung

Ein 26-jähriger Mann aus Norden hielt sich trotz eines gegen ihn bestehenden Hausverbots auf einem städtischen Grundstück am Flökershauser Weg auf. Durch den dortigen Hausmeister (63) wurde er aufgefordert, die Örtlichkeit zu verlassen. Es kam schließlich zu einem Gerangel zwischen den beiden Männern, bei dem der 63-Jährige leichte Verletzungen am Unterarm erlitt. Durch die Polizeibeamten wurde ein Strafverfahren gegen den 26-Jährigen eingeleitet.

Körperverletzung

Eine weitere Körperverletzung ereignete sich am frühen Samstag gegen 03:10 Uhr in einer Gaststätte in der Osterstraße. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei tauchte dort ein 21-jähriger Norder auf und schlug zwei anwesenden Männern (20 u. 22 Jahre) ohne ersichtlichen Grund in das Gesicht. Noch vor dem Eintreffen der Polizei entfernte sich der Beschuldigte, dessen Personalien jedoch ermittelt wurden. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Verkehrsgeschehen

Unfall unter Alkoholeinfluss

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag gegen 17:40 Uhr im Einmündungsbereich der beiden Straßen Im Spiet sowie Scipio-Nellner-Straße. Ein 49-jährige Frau aus Norden bog mit ihrem Pkw in einem weiten Bogen aus der Scipio-Nellner-Straße in die Straße Im Spiet ein und kollidierte dort mit einer 58-Jährigen, die ebenfalls im Pkw unterwegs war. Die 49-Jährige war erheblich alkoholisiert, weswegen ihr eine Blutprobe entnommen werden musste. Zudem wurde ihr Führerschein sichergestellt. Ein Verfahren wurde eingeleitet.

PK Wittmund

Verkehrsgeschehen

Wittmund

Am Freitagmorgen gegen 8 Uhr kam es in Wittmund auf der B210, kurz vor der Kreuzung in Asel, zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher, ein VW Golf, überholte zwei weiteren Beteiligten Autos. Infolge dessen mussten diese abbremsen und es kam zu einem Auffahrunfall mit Sachschaden. Der unbekannte Golffahrer setzte seine Fahrt nach dem Überholmanöver fort und flüchtete vom Unfallort in Richtung Wittmund. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Wittmund unter 04462 911-0 zu melden.

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund

Am Mittwochabend wurde in Wittmund im Mühlenpfad ein Fahrrad gestohlen. Das schwarze Damenrad der Marke Falter war durch ein Schloss gesichert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Wittmund unter 04462 911-0 zu melden.

