POL-AUR: Nachtrag zur Pressemitteilung der PI Aurich/Wittmund vom 07.06./08.06.2019.

Südbrookmerland - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Samstag wurde gegen 13:15 Uhr ein geparkter, schwarzer Pkw VW beschädigt, der unmittelbar vor der Roßmann-Filiale in der Marktstraße in Moordorf geparkt war. Eine ca. 60-jährige Frau mit gelockten, rotbraunen Haaren und einer Brille riss hierbei die Tür ihres silberfarbenen Pkw auf und beschädigte dabei den VW. Zeugen, die Angaben zur Frau oder zum Hergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Aurich unter 04941-606215 in Verbindung zu setzen.

