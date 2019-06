Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der PI Aurich Wittmund für Freitag/Samstag, 07.06.2019

08.06.2019

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Einbruch in Baucontainer

In der Zeit von Freitag, 17:00 Uhr, bis Samstag, 06:30 Uhr, wurde im Bereich Dreekamp ein Baucontainer aufgebrochen, der sich hinter dem Geschäft Fressnapf befand. Aus dem Container entwendete der Täter mehrere Baumaschinen und flüchtete in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Aurich unter 04941-606215 in Verbindung zu setzen.

Aurich - Leergut entwendet

In der Freitagnacht wurden aus einem Leergutlager an der Leerer Landstraße mehrere Getränkekisten entwendet, nachdem der Täter gewaltsam den Verschlag öffnete. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Aurich unter 04941-606215 in Verbindung zu setzen.

Riepe - Einbruch in Einfamilienhaus

Am Samstagmorgen kam es zwischen 01:00 Uhr und 07:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Friesenstraße in Riepe. Nachdem der Täter eine Tür gewaltsam öffnete, entwendete er aus dem Inneren Schmuck in unbekannter Höhe. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei Aurich unter 04941-606215 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Nach Parkplatzrempler geflüchtet

Bereits am Mittwoch wurde in der Jadestraße auf dem Rudnick-Parkplatz, vermutlich beim Ein-/bzw. Ausparken, in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 18:30 Uhr ein geparkter Ford Focus beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, sodass Zeugen sich bitte unter 04941-606215 bei der Polizei Aurich melden.

Aurich - Radfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Am Freitag befuhr gegen 19:10 Uhr ein 25-jähriger Auricher mit seinem Pkw die Esenser Straße und wollte auf ein Grundstück einbiegen. Hierbei übersah er einen 31-jährigen, aus Aurich stammenden Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurde der Radfahrer zum Glück nur leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Norden - Im Vorbeifahren LKW beschädigt

Eine 19-jährige Frau aus Norden wollte am Freitagvormittag mit ihrem Lieferwagen auf dem Parkplatz der KVHS abbiegen. Wegen des Pfingstmarktes war der Parkplatz zur Unfallzeit sehr stark belegt, außerdem wurde ihre Fahrspur wegen des für die Dauer des Marktes eingerichteten Taxenstandes verengt. Beim Rechtsabbiegen streifte sie daraufhin den geparkten LKW eines 47-jährigen Mannes aus Norden. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt.

Krummhörn - Glück im Unglück

Eine 48-jährige Frau aus Wirdum befährt am Freitagabend gegen 20:40 Uhr die Schoonorther Straße mit ihrem VW Tiguan in Richtung Pewsum. Plötzlich stürzt ein Baum durch vorherrschende Sturmböen um und trifft das Auto der Frau im Bereich der Frontscheibe. Die Frau kommt mit dem Schrecken davon und bleibt glücklicherweise unverletzt. Das Auto wird nicht unerheblich beschädigt.

Norden - Zeugen gesucht

Am Montag, 03.06.2019 gegen ca. 12:35 Uhr, hat laut Zeugen ein gelbes Fahrzeug vor einer Bäckerei in der Osterstraße dortiges Mobiliar touchiert. Ereignet hat sich der Vorfall im Bereich der Zufahrt zum Kundenparkplatz. Der Fahrzeugführer hat sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 in Verbindung zu setzen.

Altkreis Wittmund

Kein Beitrag

