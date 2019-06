Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Alkoholisierter Radfahrer gestürzt; Krummhörn - Auffahrunfall auf Emder Landstraße

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Alkoholisierter Radfahrer gestürzt

Ein 50 Jahre alter Mann aus Norden ist am Mittwoch in Norden unter Alkoholeinfluss von seinem Fahrrad gestürzt. Er fuhr gegen 17:10 Uhr von einem Grundstück an der Straße Martensdorf auf den dortigen Radweg. Bei der Bordsteinkante fiel der Norder von seinem Rad und wurde leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,3 Promille. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Krummhörn - Auffahrunfall auf Emder Landstraße

Ein 20 Jahre alter Audi-Fahrer aus Krummhörn ist am Mittwoch in Krummhörn auf einen Audi A3 aufgefahren. Der 20-Jährige war mit seinem Audi A4 gegen 17:30 Uhr auf der Emder Landstraße in Richtung Emden unterwegs. Ein vor ihm fahrender 18 Jahre alte Krummhörner verringerte die Geschwindigkeit seines Audi A4, um nach rechts in die Canumer Straße einzubiegen. Weil der 20-jährige Audi-Fahrer offenbar abgelenkt war, bemerkte er dies nicht und fuhr auf. Der 18 Jahre alte Audi-Fahrer wurde durch den Zusammenstoß verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 20-jährige Verursacher und sein 20-jähriger Beifahrer wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell