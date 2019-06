Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Fahren ohne Fahrerlaubnis; Friedeburg - Unter Drogeneinfluss gefahren

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ein 40 Jahre alter Mann aus Wittmund ist am Dienstag bei einer Verkehrskontrolle in Wittmund von der Polizei angehalten worden. Er fuhr am Nachmittag mit einem Mercedes auf der Straße Kreyenburg. Die Beamten stellten fest, dass der 40-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Zudem war der Mercedes, mit dem er unterwegs war, weder zugelassen noch versichert. Die Autoschlüssel wurden sichergestellt und entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Friedeburg - Unter Drogeneinfluss gefahren

Die Polizei hat am Mittwoch in Friedeburg einen 21 Jahre alten Mercedes-Fahrer kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 21-Jährige aus Westfalen offenbar unter Drogeneinfluss stand. Ein Test verlief positiv auf THC. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell