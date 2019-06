Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Einbruch in Wohnhaus; Großefehn - Bushaltestellenschilder gestohlen; Wiesmoor - Mähroboter gestohlen

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Einbruch in Wohnhaus

In ein Wohnhaus an der Sandhorster Allee in Aurich ist zwischen Mittwoch und Donnerstag eingebrochen worden. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem leerstehenden Einfamilienhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde kein Diebesgut erlangt. Der Vorfall ereignete sich zwischen Mittwoch, 0 Uhr, und Donnerstag, 5:35 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Großefehn - Bushaltestellenschilder gestohlen

Unbekannte haben zwei Bushaltestellenschilder in Großefehn gestohlen. Die Schilder waren erst vor wenigen Wochen an der Kanalstraße Nord aufgestellt worden. Die Täter gruben die Schilder aus und entwendeten sie. Der Vorfall ereignete sich zwischen Mittwoch, 29.05.2019, 15 Uhr, und Montag, 03.06.2019, 8 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Wiesmoor - Mähroboter gestohlen

Ein Mähroboter der Marke Gardena ist in der Nacht zu Mittwoch von einem Grundstück in Wiesmoor gestohlen worden. Das Grundstück befindet sich am Schötweg. Der Tatzeitraum ist Dienstag, 22 Uhr, bis Mittwoch, 7:30 Uhr. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen unter Telefon 04944 9169110.

