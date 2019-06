Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - PKW beschädigt; Aurich - Sackkarre entwendet; Aurich - Brand in einer Küche; Aurich - Sachbeschädigung an Gebäude

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - PKW beschädigt

Am Mittwoch, 05.06.2019, wurde in Aurich auf dem Parkplatz Am Schulzentrum, ein PKW BWM beschädigt. Unbekannte Täter hatten an dem Fahrzeug zwischen 07.45 Uhr und 11.10 Uhr den Lack an der Heckklappe zerkratzt, in dem sie das BMW-Emblem abhebelten und dieses mitnahmen. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Aurich - Sackkarre entwendet

In der Nacht zu Montag, 03.06.2019, entwendeten unbekannte Täter vom Messegelände in Aurich, Am Stadion, eine blaue Treppenliftsackkarre. Diese befand sich in einem Ausstellungszelt. Wie die Täter in das Zelt gelangten ist derzeit nicht geklärt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Aurich - Brand in einer Küche

Zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz kam es am Donnerstag, 06.06.2019, gegen 22.05 Uhr in Aurich, Herrenkamp. Hier war in der Küche des Wohnhauses auf dem Herd Öl erhitzt worden, das vermutlich zu heiß wurde und sich entzündete. Durch die Flammen wurde ein Teil der Kücheneinrichtung beschädigt. Die alarmierte Feuerwehr, eingesetzt waren die Wehren aus Aurich und Wallinghausen, löschten den Brand ab. Zu Personen- und Gebäudeschaden kam es zum Glück nicht.

Aurich - Sachbeschädigung an Gebäude

Unbekannte Täter beschädigten zwischen Mittwoch, 05.06.2019, und Donnerstag, 06.06.2019. 10.00 Uhr in Aurich das Gebäude für den Brückendienst am Ems-Jade-Kanal, Westgaster Weg. Die Täter traten vermutlich mehrfach gegen die Tür, die dadurch beschädigt wurde. Zudem wurde von ihnen eine Fensterverkleidung angegangen. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

